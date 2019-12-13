شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ينظف ركبته في لندن.. والإدارة تفكر في تجديد عقده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يتواجد حارس الفريق الأول لكرة القدم المخضرم وليد عبدالله في العاصمة البريطانية «لندن» للكشف على ركبته وإجراء عملية جراحية، إذ يعاني اللاعب من تجمع للسوائل في ركبته اليُمنى بجانب إصابة غضروف الركبة التي تعرض لها في مباراة تكريم قائد المنتخب والهلال ياسر القحطاني، ومن المنتظر أن يجري اللاعب عمليته يوم الإثنين القادم، وفتحت إدارة النصر ملف تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إذ سيدخل الفترة الحرة الشهر القادم. وستقدم إدارة النصر عرضاً مقابل تجديد عقد اللاعب لعام، خصوصاً أن اللاعب قد وصل لسن 33 عاماً. وترغب الإدارة بالتشاور مع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا بالاستفادة من خبرات اللاعب في ظل عدم وجود حارس بديل في الوقت الحالي للأسترالي براد جونز، باستثناء الحارسين الشابين زيد البواردي وصالح البوحميد قليلي الخبرة. وتعمل الإدارة على تقديم استئناف للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتخفيف عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 5 مباريات بعد أحداث مباراة الإياب أمام السد القطري في الدور ربع النهائي بالنسخة الماضية وذلك للاستفادة من خدماته في البطولة الآسيوية القادمة.

وشارك وليد هذا الموسم في مباراة وحيدة أمام عفيف بالدور 64 لكأس الملك، وولج مرماه خلالها هدف وحيد فقط. من جانب آخر، تنفس مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا الصعداء بعودة المحور الشاب مختار علي للتدريبات بعد زوال إصابته، إلا أن الصورة مازالت ضبابية حيال مشاركته أساسياً في مباراة التعاون القادمة الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجهز فيتوريا الشاب عبدالرحمن الدوسري ليحل مكان الخيبري المصاب ومختار في حال عدم جاهزيته الكاملة، وقد يدفع بيحيى الشهري وجوليانو بجانب البرازيلي بتروس لسد غياب الخيبري.