شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر شبابي لـ "الخليج 365" :تمبكتي ليس للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الشباب أن اللاعب الدولي حسان تمبكتي سينضم للفريق الكروي الأول بعد انتهاء إعارته مع نادي الوحدة، ولن يتم التفريط به في الموسم القادم، وسيكون ضمن عناصر الفريق الشبابي في السنوات القادمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الحالي خالد البلطان حريص على المحافظة على مكتسبات النادي، ويعتبر المدافع حسان تمبكتي من تلك المكاسب الفنية، وتألقه مع منتخبنا الوطني يؤكد أن الفريق الشبابي يملك لاعبين مميزين يشكلون إضافة فنية في السنوات القادمة.

وكشف المصدر نفسه أن عقد النجم حسان تمبكتي سارٍ حتى العام 2023، ويحسب لإدارة الشباب السابقة برئاسة أحمد العقيل التي وقعت مع اللاعب عقدا لمدة خمس سنوات في شهر مايو من العام 2018، ومن ثم حرصت إدارة النادي الحالية برئاسة خالد البلطان على تمديد عقد اللاعب سنة إضافية قبل إعارته لنادي الوحدة في الفترة الصيفية الماضية، مستغربا من الأنباء التي تشير إلى بيع عقد اللاعب في الفترة القادمة.