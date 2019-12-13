شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين جمعية أسر التوحد و«فورمولا إي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انضم عدد كبير من ذوي التوحد يوم الجمعة الماضي للجمهور الذي استمتع بمشاهدة سباقات «الفورمولا إي»، حيث اصطحبهم رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود للفعالية وبتنظيم مشترك من هيئة الرياضة ، وجمعية أسر التوحد، و«الفورمولا إي» وبمساعدة عدد من المتطوعين. بدوره، أوضح الأمير سعود بن عبدالعزيز أن الجمعية كانت سباقة للاستفادة من هذا الحدث المهم لإعطاء ذوي التوحد فرصة لحضور السباقات ومشاهدتها كأشخاص طبيعيين، خصوصا أن سيارات سباق الفورمولا-إي الكهربائية منخفضة الضجيج ما يجعلها مناسبة جداً لذوي التوحد. وأضاف أن «الجمعية تؤمن بأن الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد يشكلون شريحة مهمة في المجتمع، ويجب أن يحصلوا على التقدير والاهتمام والرعاية، وتشكل مثل هذه الفعاليات الرياضية النوعية فرصة مهمة لرفع الوعي باحتياجاتهم في المجتمع، حيث ساهم المنظمون والمتطوعون في حصولهم على تجربة ممتعة أثناء حضورهم للسباق لأول مرة».

وتقدم الأمير سعود بن عبدالعزيز بالشكر الجزيل والامتنان للأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود وفريق الهيئة العامة للرياضة على إعطاء ذوي التوحد هذه الفرصة لحضور هذا الحدث المهم لأول مرة، وبالشكر لقيادة فريق «الفورمولا إي» على الدعم الذي قدموه لضمان حصول ذوي التوحد على أفضل تجربة ممكنة.

وقد تم خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية ما بين جمعية أسر التوحد ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز، و«فورمولا إي» ممثلة برئيس مجلس إدارتها أليخاندرو أغاغ، وتهدف الاتفاقية لتمكين «فورمولا-إي» كمنظمة دولية من تقديم عدد من برامجها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

من جانبه، عبر أليخاندرو أغاغ عن سعادته بما تم إنجازه، حيث قال إن «فورمولا إي» سعيدة بلعب دور إيجابي يضيف للمجتمع السعودي، وذلك من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها، كما أوضح أن فورمولا إي وبجانب كونها منظمة ذات مستوى دولي في مجال الرياضة إلا أنها أيضا منظمة تقدم العديد من البرامج الاجتماعية التي تطمح لتنفيذها في السعودية كجزء من العطاء للبلد الذي احتضن سباقات الفورمولا إي.