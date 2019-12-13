شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تجمع اتحاد الفروسية والبولو 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد السعودي للبولو، اتفاقية ومذكرة تعاون لمدة 3 سنوات، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين. وقع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد السعودي للبولو، اتفاقية ومذكرة تعاون لمدة 3 سنوات، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين. ووقعت الاتفاقية ظهر أمس في قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والمهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو. وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات عدة منها مبادرات البنية التحتية لرياضتي الفروسية والبولو، واللوجستية والصحية ونشر ممارستها محلياً.



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