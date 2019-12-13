شكرا لقرائتكم خبر عن السعد والحكمي يطلقان أغنية «هلالي عالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة )

أطلق عضو شرف نادي الهلال الأمير الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أغنية جديدة بعنوان «هلالي عالمي» قام بأدائها الفنان إبراهيم الحكمي، ومن ألحان تركي الشريف وتوزيع عباس صباح وإيقاع هاني الدوسري، ومكس وماستر أيمن عبدالموجود، وإشراف عام روبير فخري.

ويشارك فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم الأحد 22 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يشارك الهلال بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019.

من جهته، أبدى الأمير عبدالله بن سعد سعادته بتعاونه مع الفنان إبراهيم الحكمي، وقال: «أغنية هلالي عالمي، جاءت فكرتها بعد تحقيق فريق الهلال لكأس دوري أبطال آسيا 2019 عن جدارة واستحقاق، وتأهله بشكل رسمي لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية في قطر، فكان لا بد من أن ندعم الفريق بهذه الأغنية التي أتمنى أن تلقى نجاحاً كبيراً لدى الجماهير السعودية عامةً والهلالية خاصةً.

وزاد: «الرياضة السعودية تشهد تطوراً كبيراً بفضل من الله تعالى ثم بدعم سخي ومتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرص ومتابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل».

واختتم الأمير عبدالله بن سعد حديثه:«أتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون كأس دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة «سعوديا» للمرة الثانية على التوالي، هذا إذا ما كان طرفا المباراة النهائية فريقين سعوديين، لأن فريق الهلال كسر نحس الأندية السعودية، وغيابها عن تحقيق اللقب لقرابة 14 عاماً، وكذلك فوزه باللقب يُعطي دافعاً معنوياً كبيراً له وللفرق السعودية الأخرى المشاركة في المنافسة بقوة على اللقب».

أغنية «هلالي عالمي»

هلالي عالمي

هي لا لي هي لا لي

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هللوا.. كبروا

هللوا.. كبروا

الله أكبر يا زعيم

لا إله إلا الله

صاحب المجد العظيم

مالها إلا هلالها.. للبطولة أبطالها

وآسيا بصوت قالت

هلالي عالمي

هي لا لي.. هي لا لي