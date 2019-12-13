أحد والأهلي في أقوى مواجهات السلة

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات، ففي المدينة المنورة يستضيف أحد نظيره الأهلي عند الساعة (4.00) عصراً على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز، إذ يحتل الأول المركز الرابع بينما الثاني في المركز الخامس ويحكم اللقاء عادل سليس وأحمد الصالح وبدر السعران، ويستضيف الأنصار نظيره الوحدة على نفس الصالة عند الساعة (5.30) مساء ويحتل الأول المركز السابع بينما الثاني في المركز التاسع ويحكم المواجهة عبدالله الأدماوي وعويد العنزي ومازن الأسمري، ويواجه الاتحاد المتصدر للدوري نظيره أبها صاحب المركز الثامن، وذلك على صالة هيئة تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات، ففي المدينة المنورة يستضيف أحد نظيره الأهلي عند الساعة (4.00) عصراً على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز، إذ يحتل الأول المركز الرابع بينما الثاني في المركز الخامس ويحكم اللقاء عادل سليس وأحمد الصالح وبدر السعران، ويستضيف الأنصار نظيره الوحدة على نفس الصالة عند الساعة (5.30) مساء ويحتل الأول المركز السابع بينما الثاني في المركز التاسع ويحكم المواجهة عبدالله الأدماوي وعويد العنزي ومازن الأسمري، ويواجه الاتحاد المتصدر للدوري نظيره أبها صاحب المركز الثامن، وذلك على صالة هيئة الرياضة في جدة (4.00) عصرا، ويقود المواجهة عادل الغانم وخالد الشنقيطي وحسين حبيب. وفي الأحساء يخوض فريق الشروق لقاء صعباً أمام نظيره الهلال على صالة الفتح عند الساعة (4.00) عصراً ويحتل الأول المركز العاشر بينما الثاني في المركز الثالث، ويحكم اللقاء أحمد معلوي وهاشم قاسم وغسان حلواني.



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