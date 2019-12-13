شكرا لقرائتكم إخضاع 51 حكما للدورات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إخضاع 51 حكما للدورات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، على أن يكونوا من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدرجة الأولى بواقع 20 حكم ساحة و31 مساعدا، ومن المقرر أن تصل مدة الدورة إلى 50 يوما.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو مع إحدى الشركات الإسبانية الأسبوع المقبل، بعد إستيفاء كافة الشروط.

لم يتبق سوى حصول الحكام على رخصة حكم الفيديو بعد إتمام التدريب والوصول لعدد محدد من الساعات تحت إشراف لجنة من الفيفا.