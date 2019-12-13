شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. 4 أرقام تاريخية للأبيض في الدوري المصري بعد انتصار اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الزمالك علي بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز . وبعد فوز أبناء ميت عقبة في مباراة اليوم حققوا 4 أرقام جديدة للزمالك في سجل الدوري المصري .. 1- تعتبر مباراة الزمالك وبيراميدز رقم 1520 للزمالك بالدوري . 2- هدفي الزمالك في شباك بيراميدز الهدف رقم 2536 للزمالك بالدوري . 3- بفوز الزمالك اليوم يصل الى النقطة رقم 2636 له في الدوري المصري . 4- وصل الزمالك الى الفوز رقم 898 في الدوري المصري بعد الانتصار على بيراميدز اليوم . Advertisements سجل ثنائية الزمالك البلدوزر الجديد مصطفي محمد من رأسية قوية في الدقيقة 53 ، ومحمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 79 . وبتلك النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة .

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