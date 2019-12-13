شكرا لقرائتكم السلحدار يقود تدريبات الاسماعيلي استعدادا لمواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار الاستعداد لمواجهة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الخميس بعد الفوز على المقاصة .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تحديدا بالدقيقة 81، سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثاني بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلي بهدفين.

رصيد الإسماعيلي أرتفع إلى النقطة 10 في المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.