شكرا لقرائتكم اعتماد 10 طواقم تحكيمية أجنبية للأندية بثلاثة شروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، إضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من فرناندو تيريساكو، رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وتم اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اعتبارًا من دور الـ 16، واعتماد 10 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك اعتبارًا من الجولة الثالثة عشر، وفقًا لبعض الشروط وهي رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المباراة سواءً كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه، في حال استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية، ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يتم رفع الطلب مع تحمله تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي، وسيكون حكم تقنية الـ (VAR) أجنبيًا في جميع المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمثلت بإشراكه تدريجيًا في الدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع، والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى دعم مشاركته خارجيًا في عدد من المباريات والبطولات.