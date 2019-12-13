شكرا لقرائتكم الهلال يستعد للترجي في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى لاعبو الهلال يوم الخميس مرانهم الأول في قطر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وركّز الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الفريق، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث عقد قبيل بداية المران اجتماعًا فنياً باللاعبين، ليؤدوا بعدها تدريبات لياقية ثم تطبيقات تكتيكية.

ويعقد رازفان وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا عصر يوم الجمعة للحديث عن استعداداتهم للقاء الترجي التونسي.