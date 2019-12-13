شكرا لقرائتكم خبر عن كواترو يلاقي يونايتد في قمة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف
يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق كواترو متصدر دوري الدرجة الثانية مع فريق يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط وذلك في السادسة و10 دقائق من مساء اليوم على ملعب نادي عجمان.
وحقق كواترو العلامة الكاملة بعد فوزه في 3 مباريات متوالية ليتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الفلاح، بينما جمع فريق يونايتد 6 نقاط من واقع فوزين وخسارة وحيدة في أولى جولات البطولة واستعاد عافيته من بعدها وفاز في مباراتين متتاليتين ما يؤكد أن مباراتهما ستكون قمة في الإثارة والندية.
وقال خلفان حليس مدرب كواترو بأن فريقه جاهز للمباراة وهو يتطلع للفوز للبقاء في القمة والصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر كواترو يلاقي يونايتد في قمة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.