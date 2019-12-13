كواترو يلاقي يونايتد في قمة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق كواترو متصدر دوري الدرجة الثانية مع فريق يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط وذلك في السادسة و10 دقائق من مساء اليوم على ملعب نادي عجمان.

وحقق كواترو العلامة الكاملة بعد فوزه في 3 مباريات متوالية ليتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الفلاح، بينما جمع فريق يونايتد 6 نقاط من واقع فوزين وخسارة وحيدة في أولى جولات البطولة واستعاد عافيته من بعدها وفاز في مباراتين متتاليتين ما يؤكد أن مباراتهما ستكون قمة في الإثارة والندية.

وقال خلفان حليس مدرب كواترو بأن فريقه جاهز للمباراة وهو يتطلع للفوز للبقاء في القمة والصدارة.