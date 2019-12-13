فعاليات رياضية وتراثية في «راك مول» احتفالاً باليوم الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الفعاليات في مركز «راك مول» برأس الخيمة احتفالاً باليوم الوطني ال 48 للدولة، واشتمل الاحتفال على برامج رياضية وتراثية نالت التقدير والاستحسان من الحاضرين الذين استمتعوا بالفعاليات المختلفة في المسرح، ورسم المشاركون من الجنسيات المختلفة لوحة التسامح وهم يعبرون عن مشاعر الفرحة في اليوم الوطني للدولة.

وقال فهد الأمير منسق الفعاليات في «مركز راك مول» إن أجواء الاحتفال عكست قيمة اليوم الوطني بالمشاركة الكبيرة لأفراد المجتمع تعبيراً عن التقدير الرائع للمناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن التجاوب اللافت للمشاركين في الفعاليات التي أقيمت في المسرح تجسد قيمة الاحتفال بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن إدارة راك مول حريصة على توفير الأجواء المناسبة أمام جميع فئات المجتمع من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع وتعزز الوعي بالمسؤولية المجتمعية.

ونوه فهد الأمير إلى أن المركز المتوج بجائزة أفضل مركز تجاري في مجال الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة رأس الخيمة يؤكد الدور الذي يقوم به بالدعم اللوجستي لكل الفعاليات غير الربحية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأندية والمراكز المختلفة في رأس الخيمة، وذلك بتوفير خدمات المسرح والمقاعد والخدمات الأخرى مجاناً انطلاقاً من رؤيته لدوره الوطني والمجتمعي في برامج التوعية والثقافة التي تخدم المجتمع.