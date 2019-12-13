«ديربيان» مثيران في دوري «الهواة» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح ثلاث مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم، ستكون أبرزها «ديربي» إمارة الشارقة بين الحمرية ودبا الحصن في الخامسة إلا ربعاً والتي تعتبر قمة مهمة بالنسبة ل «العنابي»، فيما يستضيف العربي فريق التعاون في الخامسة إلا ثلثاً، ويستقبل الذيد فريق البطائح في «ديربي» ثان تفوح منه أيضاً رائحة الإثارة.

وتختتم الجولة غداً بإقامة مباراتين حيث يلعب العروبة مع مصفوت، والإمارات ودبا الفجيرة.

وفي حين يتصدر دبا الحصن، ستحدد مباراة اليوم مصير الحمرية في صراع الترشح لدوري الخليج العربي بدرجة كبيرة؛ ففوزه ينعش آماله وخسارته أو تعادله يضعفان حظوظه.(ص3)