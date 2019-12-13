الأهلي يعود إلى صدارة الدوري المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الأهلي حامل اللقب لموقعه في صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه وادي دجلة بثلاثية نظيفة باستاد السلام ضمن المرحلة السابعة.

سجل للأهلي رمضان صبحي (53) والمغربي وليد ازارو (72) وأحمد الشيخ (90+3).

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات في المركز الأول بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والمقاولين العرب ويملك مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والمصري، فيما يتذيل وادي دجلة الترتيب وتجمد رصيده عند 3 نقاط.

واتسم الشوط الأول بالإثارة والسرعة والندية فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ. وتعددت المحاولات الهجومية على المرميين وان كانت هجمات الأهلي الأخطر على مرمى المخضرم محمد عبد المنصف (42 عاماً) الذي تصدى في الشوط الأول لرأسية وليد سليمان (7)، وانفراد رمضان صبحي (17) وتسديدة النيجيري جونيور اجايي (32).

Advertisements

أسفر الضغط الهجومي للأهلي عن هدف أول عن طريق رمضان صبحي بعدما راوغ وسدد إلى يمين عبد المنصف (53). وانقذ الشناوي مرماه من هدف تعادل لوادي دجلة بتصديه للمنفرد عبد الكريم وادي (64).

وأضاف البديل ازارو الهدف الثاني من عرضية متقنه لحسين الشحات تخطت عبد المنصف وسددها في المرمى الخالي (72).

واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه المقاصة بهدفين نظيفين على استاد الإسماعيلية بهدفي أحمد الشامي (82) ومحمد هاشم (85).

وارتقى الإسماعيلي للمركز الثامن برصيد 10 نقاط فيما ظل المقاصة في المركز 13 برصيد 7 نقاط.