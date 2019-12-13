كورنسلاف: النصر مميز والنقطة رائعة ومكسب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

عاد النصر بنقطة ثمينة من معقل العين بعد تسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للمباراة عن طريق ركلة جزاء تسبب بها المدافع محمد فايز وكشفتها تقنية «الفار» بعد الرجوع إليها، بعد أن كانت النتيجة تسير في صالح أصحاب الأرض.

شهدت اللحظة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء «لقطة المباراة» وذلك عندما توجه حكم اللقاء أحمد عيسى إلى شاشة تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء من عدمها، وتبعه الجهاز الفني للطرفين ووقف خلفه مدرب كل فريق، حيث يلوح إيفان ليكو مدرب العين بيده على أنها ليست ركلة جزاء، في حين يصر كورنسلاف أنها كذلك، وكل ذلك يتم وخلفهما صيحات جماهير الفريقين، إلى أن حسم الحكم الجدل وأطلق صافرته باحتسابها ركلة جزاء، وهي التي أهدت النصر نقطة غالية حافظت على موقعه في مسافة قريبة من الصدارة بجانب المحافظة على عدم الخسارة للمرة الثامنة على التوالي في كافة البطولات.

في المقابل، فشل «الزعيم» في الاقتراب أكثر من المتصدر وخرجت جماهيره غاضبة من ضياع ثلاث نقاط كانت في متناول اليد خصوصاً عندما تقدم الفريق بهدفين نظيفين، وقد حملت الجماهير مسؤولية ضياع النقاط الثلاث إلى المدرب الروماني ليكو لعدم قراءته الجيدة للمباراة، خصوصاً في الشوط الثاني هذا بجانب عدم إيجاده الحلول لحظة الضغط النصراوي، بالإضافة إلى عدم إجراء التبديلات في التوقيت المناسب.

وبعد نهاية اللقاء ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات العيناوية الذين طالبوا بإقالة المدرب، وهذا ليس بسبب التعادل فقط، وإنما لقناعتهم بأن ليكو أخذ فرصته الكاملة وحتى الآن لم يصنع الفريق الذي يلبي طموحاتهم.

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وتصدر وسم «إقالة ليكو» لبعض الوقت في «تويتر»، حيث أبدى العيناوية قلقهم على المستقبل في ظل وجود المدرب الروماني.

من جهته، تحسر إيفان ليكو على إهدار فريقه ثلاث نقاط مضمونة وضاعت في اللحظة الأخيرة للمباراة بسبب الأخطاء الفردية للاعبيه، كما أشار أن تقنية «الفار» كانت خصماً عليهم في العديد من المباريات وقال: قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي ومنظم لم يخسر منذ جولات عديدة ولم تتلق شباكه أهدافاً ولديه لاعبون يتمتعون بالمهارة العالية، ومع ذلك نجحنا في التقدم عليه بهدفين نظيفين ولكن للأسف لم نتمكن من المحافظة على تقدمنا وارتكبنا أخطاء فردية في الدفاع تسببت في هدفي النصر، والشيء الطبيعي انه عندما تكون متقدماً بهدفين في أرضك أن تنتهي المباراة لمصلحتك، وهذا لم يحصل. وتابع: لا أجد مبرراً لمثل هذه الأخطاء الفردية التي تحدث من لاعبين دوليين لديهم خبرة مثل برمان ومحمد فايز، أما بالنسبة لتقنية «الفار» فمن المفترض أن تكون منصفة للطرفين، ولكن لسوء الطالع نجدها وقفت ضدنا في العديد من المباريات مثل عدم احتساب ركلة جزاء وكذلك إلغاء هدف لنا أمام الشارقة بالإضافة إلى طرد المدافع محمد شاكر في مواجهة الجزيرة. وعن تأخره في التبديلات أوضح قائلاً: لم نكن في حاجة إلى التبديل فقد كان الفريق متقدماً بهدفين ويؤدي بشكل جيد وأنا كمدرب للفريق أعلم من يلعب في أرضية الميدان ومن يجلس على دكة البدلاء، وأقوم بالتبديل في الوقت الذي أراه مناسباً.

سعادة زرقاء

من جانبه، عبر كورنسلاف يوريتش مدرب النصر عن سعادته البالغة بخروجه بنقطة من ملعب العين ورضاه التام عن أداء اللاعبين وروحهم القتالية وعدم استسلامهم لتقدم المنافس بهدفين وقال: فخور جداً بما قدمه اللاعبون من جهد في أرضية الميدان ورغبتهم الكبيرة في العودة للمباراة حتى الدقائق الأخيرة، وليس من السهل أن تنتزع التعادل من فريق بحجم العين كان متقدماً بهدفين ويلعب في أرضه ووسط جماهيره، وأعتقد أن خروجنا بنقطة وبهذه الطريقة في اللحظة الأخيرة يعتبر مكسباً، كما أن عودتنا للمباراة بعد تأخرنا بهدفين تؤكد أننا في تطور مستمر ونسير في الطريق الصحيح.

وعن توتره في المنطقة الفنية وتفاعله مع كل قرار قال: مهمتي كمدرب أن أعكس تفاعلي وحماسي للاعبين، فلا يمكن ان أجلس مكتوف الأيدي وفريقي خاسر، فهذا ينقل الإحباط للاعبين ويؤثر في أدائهم.

وفي ختام حديثه وجه كورنسلاف رسالة إلى الحكام بعدم إيقاف الكرة كثيراً وترك اللعب يستمر حتى لو كان هناك احتكاك وتدخلات قوية طالما أنها في الإطار القانوني وذلك من أجل مصلحة كرة الإمارات.