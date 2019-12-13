منتخب شباب الرجبي يشارك في بطولة آسيا بماليزيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات للرجبي، فئة تحت 19 سنة شباب، في منافسات «بطولة آسيا المستوى الثاني للرجبي تحت 19 سنة» المؤهلة إلى المستوى الأول لتلك الفئة، والتي تقام في ماليزيا.

ويلتقي منتخبنا مع المنتخب الماليزي في مباراتين متتاليتين، يتخللهما 48 ساعة راحة طبقاً لأنظمة البطولة فئة ال 15 لاعباً.. فيما تقام المباراة الأولى يوم الأحد المقبل، والمباراة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

وتتكون البعثة التي غادرت إلى ماليزيا من 26 لاعباً، ومدرب المنتخبات أبولو بيرليبني، ومساعد المدرب، وأخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شاكر مدير المنتخبات رئيساً للبعثة، وحمدان سليمان مديراً للمنتخب.

وقال قيس الظالعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي إن هذه البطولة من البطولات الرسمية المعتمدة وإن الاتحاد الدولي للرجبي يقيم ترتيب الدول بناء على مشاركتها بالبطولات القارية والرسمية فئة ال 15 لاعباً على وجه الخصوص، ومنتخبنا الذي سيشارك في هذه البطولة من العناصر الشابة والواعدة، وهم الرافد الأساسي للمنتخب الأول، ويقدمون مستويات متميزة، معرباً عن ثقته في أن المنتخب سيحقق الفوز والصعود للمستوى الأول.