صقر القاسمي: الشارقـة حقق نجاحات كبيرة تحت قيادة الشامسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى سالم بن عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المستقيل عن فترته التي تولى فيها رئاسة النادي وتمنى التوفيق لخلفه محمد جمعة بن هندي،

وقال الشيخ صقر القاسمي: «النجاحات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة الشامسي لنادي الشارقة في الفترة القصيرة التي تولى فيها الرئاسة تشير إلى دقة وصواب تكليفه، الشامسي قاد المرحلة الانتقالية بعد دمج ناديي الشارقة والشعب بحنكة وكفاءة ولم يكتف فقط بتوحيد الناديين تحت إدارته بل قاد النادي لإنجازات كبيرة على مستوى جميع الألعاب الفردية والجماعية وتوجها بحصول فريق الشارقة لكرة القدم على لقب دوري الخليج العربي الموسم السابق وهي الانتصارات التي أسعدت الجميع بالإمارة».

كما أشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالأجواء الإيجابية التي صنعها الشامسي عبر المنظومة الإدارية التي قادها منذ تعيينه وحتى اعتذاره عن قيادة مجلس الإدارة قائلاً: «اختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، للشامسي لقيادة النادي كان للخبرات الإدارية الكبيرة التي اكتسبها من خلال مسيرته العملية المشرفة كرجل شرطة وضع بصمته على العمل الشرطي بالدولة إضافة إلى خبراته الرياضية الممتدة عبر الأندية والاتحادات والتي سهلت من مهمته كثيراً في قيادة نادي الشارقة إلى الإنجازات عبر العمل الإداري الخلاق والمبتكر وساهم في صهر كل الكفاءات في مجالس الإدارة المختلفة للنادي لتعمل بتناغم تحت قيادته العليا وإشرافه وجعلت منها نموذجاً سيسير عليه بلا شك خلفه المكلف محمد جمعة بن هندي»

وأعرب عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عن امتنانه الكبير لسالم الشامسي عن الفترة التي قضاها رئيساً لنادي الشارقة والتي تعاون فيها مع المجلس الرياضي بكل أريحية وود لتنفيذ خطط وأهداف المجلس للنهوض بالرياضة بالإمارة وقال: «بلا شك سيفقد العمل الإداري في الإمارة شخصاً في قامة سالم الشامسي الذي قاد نادي الشارقة الرياضي منذ الدمج بكل حنكة وحكمة محققاً الإنجاز تلو الإنجاز على مختلف الأصعدة من ألعاب فردية وجماعية وكرة قدم».

وفي ختام حديثه تمنى الأمين العام لمجلس الشارقة التوفيق لمحمد جمعة بن هندي، وقال: «لا شك أن مجلس الإدارة سيفقد حكمة ورؤية الشامسي في النظر وإدارة الأمور لكننا كلنا ثقة في أن نائبه السابق والمكلف بالرئاسة حالياً محمد جمعة بن هندي سيسير على نفس طريق النجاحات وسيواصل النادي النجاحات على جميع الأصعدة».