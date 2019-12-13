ريجيكامب: المركز السادس يعزز ثقة الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

نجح الوصل في تحقيق المطلوب في مباراة الفجيرة وأضاف 3 نقاط جديدة رفعت رصيده في المركز السادس إلى 11 نقطة، كما أنه لم يخسر للمباراة الرابعة توالياً وجمع 10 نقاط من 12 ممكنة، متجاوزاً البداية السيئة عندما حصد نقطة واحدة في أول 3 مباريات.

الفوز بثلاثية مقابل هدفين على الفجيرة ساهم في إعادة الثقة للفريق الأصفر، كما أكدت المباراة علو كعب المحترف البرازيلي فابيو ليما بتسجيله هدفين ولا أروع ليرفع رصيده العام في تاريخ مشاركته بالدوري إلى 98 هدفاًَ، ويصبح على بعد هدفين من نادي ال100. وهدف من مواطنه أندرسون صاحب 99 هدفاً، والغاني جيان صاحب 101 هدف وثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري بعد الأرجنتيني تيغالي.

ورغم الفوز، إلا أن الوصل يجب أن يتنبه للفراغ الدفاعي الذي مازال يعانيه، وساهم في تلقيه سبعة أهداف في مباراتين، أمام شباب الأهلي 1-5 في كأس الخليج العربي و2-3 أمام الفجيرة أول أمس.

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كان مدرب الوصل ريجيكامب سعيداً بالفوز، وقال خلال المؤتمر الصحفي: أنا سعيد بالفوز وبتعويض الخسارة والشكل غير الجيد الذي ظهرنا به أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي. وأضاف: الفوز أكد أن الفريق بخير وقادر على مواصلة مشواره في مسابقة الدوري خطوة خطوة.

وعن المستقبل، قال «ننتظر عودة ويلتون سواريز أمام شباب الأهلي، وهذا في حد ذاته يعزز قوة الوصل ويجعله أكثر ندية خلال المواجهات المهمة المقبلة، التي يستهلها الاثنين بلقاء شباب الأهلي ثم الجزيرة».

من جانبه، أكد مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة أن الطرد المبكر الذي تسبب في خروج أحد أهم لاعبيه كواسي ساهم في الخسارة، وقال لو امتد وقت المباراة دقائق أخرى لخرج الفجيرة من المباراة متعادلاً على الأقل.

واعترف أن لاعبي فريقه الأجانب لم يقدموا كل ما هو مطلوب منهم خلال المباراة، مشيراً إلى أن التركيز أكثر خلال مشوار الفريق المقبل سوف يساهم في تحقيق نتائج أفضل ويعدل من صورة «الذئاب».