صراع الزمن والسباق الأول في جائزة دبي إكس كات اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدق اليوم ساعة الحقيقة في أروقة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وتستمر حتى يوم غد السبت.

ويشهد الحدث الذي يقام في شاطئ جميرا 3 في الموقع الجديد خلف مركز صن سيت مول مشاركة 12 زورقاً يتقدمها زوارق الإمارات فرق «شرطة دبي 3» المتصدر بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي وحامل اللقب زورق «أبوظبي 4» بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي وزورق «أبوظبي 5» بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري وزورق «فيكتوري 33» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي.

كما يشارك في السباق 8 زوارق آخرى من بينها الزورق ماريتيمو 12 (أستراليا) وترابل تو 10 (إيطاليا -أستراليا) واتش بي أي 96 (إيطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا) ورهيب 17 (الكويت) ودي متري 20 (إيطاليا) وفيدكس 22 (إيطاليا) وكونسول بروكيرس (إيطاليا) فيما يغيب عن الحدث في هذه الجولة زورقي أستراليا 8 وزورق سويكات 2.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن مشاركة شرطة دبي عبر زورقها رقم 3 تأتي كجزء من استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي وتحقيق الشراكة المجتمعية وتحفيز الشباب من أجل المنافسة في مختلف المحافل العالمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القائد العام لشرطة دبي يوم أمس إلى موقع الحدث في جميرا 3 التقى فيها مع فريق شرطة دبي بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأعضاء اللجنة المنظمة وعيسى خرباش مدير الفريق والطاقمين الفني والإداري.

وحرص اللواء عبدالله خليفة المري خلال الزيارة على التعرف على تحضيرات فريق زورق شرطة دبي 3 وتجهيزاته الخاصة بالحدث من البطل عارف الزفين والذي قدم له شرحاً وافياً حول كافة الأمور الفنية وكذلك الجوانب المتعلقة بالمنافسة بكورس السباق والمنافسة في مراحل الجولة الختامية اليوم الجمعة وغداً السبت.

وعبر اللواء عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي عن سعادته باستضافة الإمارة للحدث الكبير ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يجمع نخبة من أبطال ونجوم رياضة الزوارق السريعة متمنياً لجميع الفرق المشاركة في الحدث التوفيق والنجاح وتقديم صورة رائعة من التنافس الرياضي الشريف مع ختام منافسات بطولة العالم 2019.

وحرص عارف سيف الزفين قائد زورق فريق شرطة دبي 3 على توجيه الشكر الجزيل إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وحرصه على الحضور والاطمئنان على مشاركة الفريق ورفع الروح المعنوية للطاقم الفني والإداري قبل الدخول في المراحل المهمة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - اليوم.

وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الإشادة بالدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح كافة الأحداث التي ينظمها النادي في الموسم الرياضي وتأمين سلامة المشاركين سواءٌ المتسابقون أو الجمهور.