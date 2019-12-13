دورة صقل ناجحة لمدربي ودراجي «العين لأصحاب الهمم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية ورشة عمل ودورة صقل وتدريب ناجحة لفريق نادي العين للدراجات اليدوية لأصحاب الهمم، ضمت قرابة 25 مشاركاً من المدربين والمشرفين والدراجين الذين يمثلون النادي والمنتخب الوطني للدراجات اليدوية لأصحاب الهمم في كافة البطولات الدولية والقارية والعالمية الرسمية.

قاد المحاضرات خلال الدورة عبدالله سويدان الخبير الدولي ومدرب المنتخبات الوطنية السابق والمدير الفني لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، حيث تناول خلال الورشة شرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالأسلوب الأمثل في التدريب لرياضة الدراجات بمختلف أنواعها، وقيادة الدراجات من أجل تحقيق أفضل النتائج في كافة المشاركات الرسمية وغير الرسمية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية اشتملت على كافة العناصر المهمة في إعداد المدرب الناجح، والتدريب على كيفية إعداد البرامج التدريبية مع كيفية توظيفها في رياضة أصحاب الهمم، لما لها من خصوصية سواء من ناحية الدراجة المستخدمة أو من الناحية الفنية لهذه الرياضة.

وأشاد عبدالله سويدان المحاضر الدولي والمدير الفني بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية بنجاح الدورة وبحجم المشاركة بها واعتبرها خطوة مهمة في الطريق الصحيح لما احتوته من معلومات وتدريبات سيكون لها مردود طيب لكل من المدربين والمشرفين على هذه الرياضة واللاعبين.