نصف نهائي «دولية الحبتور» لتنس السيدات ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

تنطلق اليوم مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين لتنس السيدات، التي تحتضنها ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا، وتشهد مشاركة 80 لاعبة يحاولن عبور جسر العالمية من خلال البطولة الحالية.

وشهدت منافسات البطولة، أمس، خروج أربع مصنفات على يد لاعبات صاعدات مغمورات، حيث خرجت المصنفة الثانية السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، على يد اللاعبة الرومانية آنا بودجان بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع ستة أشواط مقابل شوط واحد، وستة أشواط مقابل أربعة، وخرجت المصنفة السادسة الألمانية ماريا تاتجانا على يد البولندية كاوا كاتارزينا بمجموعتين مقابل لاشيء، بنتيجة ستة أشواط مقابل شوطين، وستة أشواط مقابل ثلاثة أشواط، كما خرجت المصنفة السابعة الروسية فيتاليا على يد البلجيكية مينين جريت بمجموعتين دون رد، بنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة أشواط، وستة أشواط مقابل شوط واحد، وخرجت المصنفة الثامنة الروسية انستاسيا جراشيفا على يد الأوكرانية داريا سينجور (17 عاماً) التي يتوقع أن تحجز مكاناً بين النجمات المحترفات الأُول في العالم في العامين المقبلين، بعد أن كشرت عن أنيابها أمس، وفازت بمجموعتين مقابل لاشيء بنتيجة ستة أشواط مقابل شوطين، وستة أشواط مقابل ثلاثة أشواط.

وأعربت نورة بدوي مديرة البطولة عن سعادتها بما حققته النسخة 22 من دولية الحبتور حتى الآن، من نجاحات، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في النسخ ال21 الماضية التي مكنت الحدث من احتلال مكانة رائعة في روزنامة ونشاط الاتحاد الدولي للتنس، وأصبح يشار إليه بالبنان وبات قبلة لكل لاعبة صاعدة تحلم بالوصول إلى العالمية.

وأرجعت مديرة البطولة النجاحات التي تحققت بصورة رائعة إلى الدعم الذي تلقاه من مجموعة الحبتور، ووجهت الشكر إلى رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، على اهتمامه الشخصي بالبطولة التي عكست الوجه الرياضي والحضاري لدولة الإمارات عامة، ودبي خاصة.

وفي باقي نتائج البطولة، وتحديداً منافسات الزوجي، فقد ودع الزوجي الياباني المكون من كاتوميو وزميلتها ناميجاتا منافسات البطولة على يد الزوجي الذي يضم الصربية ألكسندرا، والروسية ناتيللا بمجموعتين مقابل مجموعة بصعوبة، بعد أن انتهت المجموعة الثالثة بنتيجة 10-7، كما فاز الزوجي البلجيكي المكون من مينان جريت ويانينا على الزوجي الألماني المكون من آنا لينا وتاتجانا، بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6-0 و6-3.

«دبي الرياضية» في قلب الحدث

وتألق فريق العمل بقناة دبي الرياضية الشريك الاستراتيجي للبطولة في النقل اليومي المباشر للحدث، وقال هاني الخفيف مشرف البطولة، إن راشد أميري مدير عام قنوات دبي الرياضية، وفّر 5 كاميرات حديثة، ووجه عبد الخالق خميس مدير التشغيل والإنتاج بإضافة بعض التجهيزات الفنية، بما يسهل عملية البث وفق أحدث تقنيات العصر طوال الأيام الرئيسية للبطولة، بواقع 4 ساعات يومياً، ويُخرج الحدث محمد الكتبي وزميله إيهاب نور، ويساعدهما 25 شخصاً.