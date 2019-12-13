شكرا لقرائتكم خبر عن «سايكل هاب» سعيدة بإنجاز صفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك خالد الزرعوني رئيس مجموعة «سايكل هاب» للدراجات الهوائية، الإنجاز المهم الذي حققته صفية الصايغ دراجة نادي النصر ومنتخب الإمارات في البطولة العربية الأخيرة التي جرت في الإسكندرية، بحصد ميداليتين (ذهبية في الفرقي العام تحت 19 سنة، وفضية في فئة الفردي).
وأكد الزرعوني أن «سايكل هاب» فخورة برعاية صفية الصايغ خلال مشوارها المحلي والعربي والدولي لتميزها ولمقدرتها على تشريف الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الدولية، متمنياً أن يواصل أبناء الإمارات تألقهم في كافة المحافل الدولية في مجال رياضة الدراجات.
يذكر أن «سايكل هاب» لها تاريخ مهم في دعم مسيرة الدراجين الإماراتيين، كان منها رعاية فريق «سكاي دايف دبي» خلال مشواره الدولي داخل الدولة وخارجها، كما رعت مسيرة الدراج الشاب محراب حارب دراج المنتخب ونادي النصر.
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