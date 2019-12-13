مليون و791 ألف درهم ديوناً على اتحاد ألعاب القوى

بلغت ديون اتحاد الإمارات لألعاب القوى مليوناً و791 ألف درهم، تشمل إيجارات متأخرة ومستحقات أخرى، وكلها متراكمة من المجلس السابق.

وعلم «الخليج الرياضي» أن سحر العوبد رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى تواصل سعيها من أجل عودة الدعم من قبل هيئة الرياضة.

وكانت الهيئة أوقفت الدعم المقدم لاتحاد ألعاب القوى بداية من شهر سبتمبر من عام 2018، بسبب قضية المنشطات الخاصة باللاعبة إلهام بيتي.

ويبحث المجلس الجديد لاتحاد ألعاب القوى الاستعانة بعدد من مدربي الأندية في دعم المنتخب من أجل استحقاقات الفترة المقبلة.