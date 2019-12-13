شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «أبو الأبيض للمحامل الشراعية 43 قدماً» ينطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً السبت منافسات «سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً»، التي ينظمها نادي تراث الإمارات في مياه الخليج العربي ضمن موسمه البحري، بمشاركة نحو 90 محملاً على متنها أكثر من ألف بحار يقطعون مسافة السباق التي تتراوح بين 18 - 20 ميلاً بحرياً تنتهي في مياه كاسر الأمواج أمام منصة التتويج في القرية التراثية.
واستعرضت اللجنة الفنية تفاصيل السباق وخط السير واللوائح المنظمة له سعياً إلى تنظيم سباق يجسد ما حققته الرياضات البحرية من تطور.
ويأتي السباق في إطار استراتيجية نادي تراث الإمارات التي تهدف لإحياء التراث البحري للدولة ورعاية الرياضات التراثية الأصيلة، كما يشكل السباق واحداً من سباقات الموسم البحري للنادي.
ويشهد اليوم الجمعة سباق البوانيش الشراعية الذي يسبق السباق الرئيسي، ويقام على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من مئتي بحار على متن نحو 45 من القوارب الشراعية، ويعزز السباق أهداف النادي في المحافظة على التراث البحري وإحياء ثقافة وفنون البحر ومفرداته بصورة حضارية، إضافة إلى تشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة الشعبية المحببة لدى شعب الإمارات.
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