شكرا لقرائتكم خبر عن راحة الحلقوم سر تألق سكولز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أسطورة مانشستر يونايتد السابق بول سكولز عن تناوله قطعتين من راحة الحلقوم عشية كل مباراة، وأضاف: «كان جزءاً من استعداداتي، تناول قطعتي حلقوم وكوب شاي».

سكولز ليس الوحيد في وجبته الغريبة قبل المباريات فهناك أيضاً واين روني الذي يأكل رقائق كوكو بوبس، ونجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يشرب 3 علب ريد بول واسبريسو وأومليت بالجبن واللحم قبل كل مباراة.

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