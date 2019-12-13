شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق دورى البريدج بنادى هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة دورى ، البريدج ، والتى تستمر لمدة 6 أسابيع ، بنادى هليوبوليس بالقاهرة .

يشارك فى البطولة 13 فريقا ، بعد اعتذار اكثر من فريق، حيث كان العدد الموسم الماضى 19 ناديا مشارك فى المنافسات .

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أكد جمال عباس نائب رئيس الاتحاد أن المنافسات تقام يومى الجمعة و السبت من كل أسبوع ، ولمدة 6أسابيع ، تقام المنافسات بنادى هليوبوليس، على ان يقام أسبوع واحد فى الاسكندرية نظرا لمشاركة فريق سبورتنج .

وأضاف عباس أن الفرق المشاركة أبرزها الأهلى ، الجزيرة ، هليوبوليس، سبورتنج ، المعادى، دجلة ، الزهور، بالإضافة إلى 3 اندية شركات أخرى .

يذكر أن البريدج هى لعبة رياضية ، تندرج تحت اتحاد مصرى ، و كذلك اتحاد دولى ، والادوات المستخدمة فيها هى الكوتشينة، كما انها لعبة لها قوانينها الخاصة بها ، وطرق لعب معينة .