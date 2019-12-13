شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح تأثير إصابة محمود علاء و"زيزو " بعد مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة طبيب الزمالك أن محمود علاء مدافع الفريق سوف يشارك فى التدريبات اليوم الجمعة بعد التاكد من سلامته تماما أثر تعرضه للإصابة في خلال مباراة بيراميدز أمس فى بطولة الدورى الممتاز .

تمكن نادي الزمالك من تحقيق فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13 محتلاً المركز الرابع فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 محتلاً المركز الخامس.

وأوضح محمد أسامة فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن محمود علاء يعانى من إصابة عبارة عن قطع فى أعلى الحاجب وتم إجراء إسعافات له خلال المباراة، مؤكد على أن الإصابة لا تستدعى تدخل جراحى ولا تمنعه من المشاركة فى التدريبات اليوم .

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وأشار طبيب الزمالك إلى أن موقف أحمد سيد "زيزو" الذي خرج بين شوطي اللقاء مصابا يعاني من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مشددا على أن السبب وراء استبداله ترجع إلى رغبة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون فى الحفاظ عليه منعا لتفاقم الإصابة.