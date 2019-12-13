شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الإعلام يحاول إثارة أزمة لـ" كهربا ".. ومين يتحدث عن رحيل أزارو ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى أن بعض الشخصيات الاعلامية تثير أزمة للاعب محمود كهربا خلال الأيام الماضية من تصريحات و عقوبات سوف توقع عليه فى حالة الانتقال الى الأهلى وهذا الأمر ظهر عقب إعلان إقترابة من التعاقد مع القلعة الحمراء بشكل رسمى .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أنه دائما من يتم إقحام إسم النادى الاهلى فى كثير من الأزمات من قبل بعض الإعلاميين و مناقشة أمور غير صحيحة عبر بعض الوسائل الإعلامية المختلفة .

وتسأل عدلى القيعى من أين تأتى أخبار رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الاهلى خلال الانتقالات الشتوية القادمة وهذا الخبر ليس صحيحأ بالمرة وما يدل على ذلك مشاركته فى المباريات وتسجيل الأهداف وهذا الآمر تداول أيضا على زميله الانجولى جيرالدو قائلا " من أين تاتى هذة الأخبار دون تصريح من مسئول أو اللاعب ؟ ".