الدكش يكشف رد مصطفى محمد علي بلال وكيف استفز مشجع مرتضى منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن نادي الزمالك من تحقيق فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76. بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد ويكشف الدكش في هذه الحلقة رد مهاجم الزمالك الصاعد مصطفى محمد علي لاعب الأهلي السابق أحمد بلال، وكيف استفز مشجع زملكاوي مرتضى منصور أثناء المباراة.

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