شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس ضمن الاسبوع الثامن من المسابقة لتقام يوم الاربعاء 18 ديسمبر بدلا من الإثنين 16 ديسمبر باستاد السويس الجديد نظرا لتعارضها مع مباراة بالدوري الممتاز تقام فى نفس اليوم ، كما فرضت العقوبات التالية:-

- إيقاف أحمد إسماعيل تمساح لاعب نادي الداخلية مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام منتخب السويس.

-إيقاف محمود شكرى مكاوى لاعب نادي سيراميكا كليوباترا مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام كوكاكولا.

- إيقاف امير محمود مختار لاعب نادي مالية كفر الزيات مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيلا.

- إيقاف عبد الصمد مانا لاعب نادي بيلا مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه مالية كفر الزيات.

- توقيع غرامة مالية على ناديي المنصورة والأولمبى مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " لكل فريق لتأخرهما عن النزول للملعب وبدء المباراة لمدة اربع دقائق فى مباراتهما معا.

- إيقاف هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا مباراة بعد طرده للاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام كوكاكولا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة.

- إيقاف مبارك عبيد لاعب نادي الشبان المسلمين مباراة لطرده بعد منع فرصة محققة فى مباراة فريقه امام طهطا

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- إيقاف رضوان عبدالوهاب رضوان مدرب نادي طهطا مباراة بسبب الطرد لنزوله أرض الملعب بدون إذن والاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المسلمين بقنا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية "خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة.

- إيقاف باسم عادل حسن عبدالمحسن لاعب نادي الزرقا مباراة بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه امام القناة

- إيقاف أحمد سعد تمساح المشرف العام نادي تليفونات بني سويف مباراة بعد طرده للاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المنيا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها250 جنية "مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته ولا يحق له المشاركة في المباريات إلا بعد إنتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة.

- إيقاف محمود علاء أحمد لاعب نادي الحمام مباراة بسبب طرده لمنع فرصة محققة فى مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة.

- توقيع غرامة مالية على نادي الحمام مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد ، وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب.

- إيقاف أحمد حسنى لاعب نادي أبو قير للأسمدة مباراة بسبب طرده لمنع فرصة محققة فى مباراة فريقه أمام الحمام.

- إيقاف كيرفالا كويوتية لاعب أبوقير للأسمدة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام الحمام