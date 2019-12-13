تصريحات الخميس.. رد مصطفى محمد.. وموقف رمضان من صلاح.. ورسالة متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات ليوم الخميس 12 ديسمبر.

عبد الحفيظ يكشف لمصراوي.. تطورات مصابي الأهلي.. وجاهزية صلاح وأزارو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن جاهزية صلاح محسن ووليد أزارو ثنائي الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مران اليوم الخميس.

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده.. وفزنا أمام بيراميدز عن استحقاق

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن لاعب فريقه مصطفى محمد لا يعلم شيء عن الانتقادات التي وُجهت له قبل المباراة.

ديسابر: 3 أسباب لهزيمة بيراميدز أمام الزمالك.. وأتحمل مسؤولية المباراة

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، أن لاعبي فريقه تعرضوا لضغط كبير قبل مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

مدرب الزمالك: نحن الفريق الوحيد الذي يفوز على بيراميدز

صرح سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك، بأن فريقه استطاع أن يكون الفريق الوحيد الذي يفوز على بيراميدز هذا الموسم، قائلًا أن قائمة الفريق تمتلك المرونة التي تسمح لهم بالتأقلم مع أي تحول.

مصطفى محمد ردًا عن الانتقادات: والدي علمني أحترم الصغير قبل الكبير

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أبدى مصطفى محمد، لاعب الزمالك سعادته بالأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة فريقه أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

كارتيرون: الفوز على بيراميدز يُعيدنا "بقوة" للمنافسة على لقب الدوري

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن فوز فريقه على بيراميدز (2-0) في الجولة السابعة يعيد الأبيض بقوة للمنافسة على بطولة الدوري.

رمضان صبحي يوضح موقفه من مقارنته برونالدو

صرح رمضان صبحي جناح الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بأنه لم يقصد تقليد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أثناء الاحتفال بهدفه في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا أمام كوت ديفوار.

رمضان صبحي: صلاح يفهم تصريحاتي بشأن مشاركته في طوكيو جيداً

أكد رمضان صبحي نجم وهداف النادي الأهلي وقائد منتخب مصر الأوليمبي أن استدعاء محمد صلاح للمشاركة في أوليمبياد طوكيو مع فريق مصر تحت 23 سنة ليس قراره.

متعب يوجه رسالة خاصة لمصطفى محمد بعد "الانتقادات"

نصح عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، مصطفى محمد لاعب الزمالك بعدم الإلتفات إلى الانتقادات التي يتعرض لها، وطالبه بالتفكير فقط فيما يطلبه المدير الفني.

رمضان يكشف كواليس "لاكازا".. ودور سعد سمير في زواجه.. والبكاء بالنهائي

كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، عن كواليس ارتداء قناع "لاكازا دي بابل" قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي أقيمت بمصر.