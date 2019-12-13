رمضان يكشف كواليس "لاكازا".. ودور سعد سمير في زواجه.. والبكاء بالنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، عن كواليس ارتداء قناع "لاكازا دي بابل" قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي أقيمت بمصر.

وقال رمضان في تصريحاته ببرنامج "معكم مع منى الشاذلي"، إن اللاعبين كانوا دائما يجهزون مفاجآت لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب، بعد اجتماع مع اللاعبين بغرفته في فندق الإقامة.

وأوضح رمضان أن طاهر محمد طاهر، هو صاحب فكرة ارتداء القناع، وهو من تولى إحضار الأقنعة، رغم تخوفه في البداية إذا لم يوفق اللاعبين في المباراة النهائية.

وأشار إلى أنهم سألوا اللجنة المنظمة عن توقيع عقوبات عليهم حال ارتداء الأقنعة فجاءت الإجابة بعدم وجود عقوبات لذلك.

وعن شارة القيادة، قال رمضان إنها مسؤولية كبيرة وخاصة خارج الملعب، وكيفية الربط بين اللاعبين، وأن يكون جميع اللاعبين يد واحدة.

وتحدث رمضان عن كواليس الانضمام للمنتخب الأوليمبي بعد جلسة جمعته في نهاية عام 2018، مع شوقي غريب، وعدم انضمامه للمنتخب الأول، وكان هناك رغبة لدى الطرفين بانضمامه لفريق تحت 23 سنة، في الوقت الذي كان يلعب فيه بصفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

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ورغم محاولات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بإعطاء الدافع لرمضان صبحي للعودة للمنتخب الأول، إلا أن اللاعب أكد أنه أبلغه بتركيزه مع المنتخب الأوليمبي، للصعود الأوليمبياد.

كما كشف قائد المنتخب الأوليمبي عن أصعب اللحظات بالبطولة، وهي بين شوطي مباراة جنوب إفريقيا، والتي أبلغه خلالها شوقي غريب أمام اللاعبين"انت اللي هتكسبنا وعليك المسؤولية دي"، ولحظة هدفه في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار: "كنت حسيت اني هضيعها، الكرة صعبة جدا رغم إن الجول فاضي".

وعن سر البكاء بعد الهدف: "فكرت في الجمهور اللي كان لازم يروح فرحان، كان في ضغوط كبيرة وربنا عوضنا".

وأكمل: "كنت فاكر اننا لما اتعادلنا في الوقت الأصلي إننا هنلعب ضربات جزاء، عملت كل اللي عليا وخرجت كل طاقتي في الـ90 دقيقة، ثم فوجئت بأن المباراة ستمتد لوقت إضافي".

وسرد رمضان تفاصيل زواجه من حبيبة إكرامي، مؤكدًا أن سعد سمير كان له دورًا في زواجه، بعدما أشار عليه بالحديث مع كابتن إكرامي أولا، وتولى هو تلك المسؤولية.

كما أكد نجم الأهلي الحالي، أن علاقته جيدة جدا بشيكابالا نجم نادي الزمالك، وكذلك مصطفى محمد.