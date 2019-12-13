رمضان صبحي يوضح موقفه من مقارنته برونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح رمضان صبحي جناح الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بأنه لم يقصد تقليد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أثناء الاحتفال بهدفه في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا أمام كوت ديفوار.

وتحدث عن الاحتفال الذي قام به على طريقة كريستيانو رونالدو (ضاحكًا) في تصريحاته لبرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي" الفضائية: "كنت بحاجة إلى يومين من أجل الوصول لنفس عضلات الأكتاف."

وثم أوضح موقفه سبب الاحتفال: "الاحتفال كان عفوي، ولم أكد أفكر في تقليد رونالدو، كنت أفكر أنني إذا سجلت هدف في المباراة النهائية، كنت سأحتفل بهذه الطريق وسأخلع القميص حسب سيناريو المباراة."

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وتابع: "لو كنت سجلت هدف في الشوط الأول لما احتفلت بهذه الطريق حتى لا أتعرض للانذار في الشوط الثاني وأطرد، أنا أفكر دائمًا في الطريقة التي يمكن أن احتفل بها وهناك بدائل، لكن عندما جاء هدف الفوز في وقت متأخر احتفلت بهذه الطريقة."

وأوضح سبب تطور حالته البدنية: "في انجلترا كان العمل البدني قوي للغاية، لكن ليس لي مدرب خاص في مصر، إنما شريف إكرامي دائمًا ما يساعدني في التدريبات وأتدرب معه."

وأضاف: "في انجلترا هناك تدريبات في أوقات محددة لبناء الحالة البدنية للاعب، وعندما عدت إلى مصر كنت أعمل مع المدربين وشريف إكرامي على أداء تدريبات بدنية."