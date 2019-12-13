رمضان صبحي: صلاح يفهم تصريحاتي بشأن مشاركته في طوكيو جيداً

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رمضان صبحي نجم وهداف النادي الأهلي وقائد منتخب مصر الأوليمبي أن استدعاء محمد صلاح للمشاركة في أوليمبياد طوكيو مع فريق مصر تحت 23 سنة ليس قراره.

وفي تصريحات لبرنامج "معكم" على فضائية سي بي سي قال رمضان :"صلاح لاعب كبير جداً وذو قيمة كبيرة، وانضمامه لأي فريق يكون شرفاً كبيراً".

وكان رمضان صبحي قد قال مؤتمر صحفي أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي توجت بها مصر أن الاحتفاء باللاعبين الحاليين أهم من الحديث عن الأسماء المرشحة للمشاركة في طوكيو.

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وأضاف رمضان صبحي :"كان يجب أن أدافع عن لاعبي المنتخب الأوليمبي، لأن الأمر لم يكن منطقياً وقتها، تأهلنا إلى الأوليمبياد وحققنا إنجاز، وفوجئنا بأسئلة عن اللاعبين الذين سيلعبون في طوكيو من خارج منتخبنا".

وتابع نجم الأهلي :"صلاح (دماغه كبيرة) فهو يعرف جيداً ما الذي قصدته، ويُدرك أن مشاركته في أوليمبياد طوكيو ليست قراري، وإنما هي وجهة نظر المدير الفني شوقي غريب".

وأنهى رمضان صبحي :"فخورون دائماً بما يقدمه محمد صلاح في أوروبا، ونسعد به بكل تأكيد، وهو يعرف ذلك جيداً".