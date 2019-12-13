المقاولون العرب يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز

اقيمت الخميس ثلاث مباريات هامة في الدوري المصري الممتاز ، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، حيث الاتحاد السكندري وطنطا بالتعادل السلبي، أما فريق المقاولون العرب والمصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.
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أما الزمالك ففاز على بيراميدز بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين مصطفى محمد في الدقيقة 52 ومحمود علاء في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.
يأتي ترتيب الدوري المصري
1- المقاولون العرب لعب 7 ولديه 16 نقطة
2- الأهلي لعب 5 ولديه 15 نقطة
3- الاتحاد السكندري 7 ولديه 14 نقطة
4- الزمالك لعب 7 مباريات ولديه 13 نقطة
5- بيراميدز لعب بـ 7 ولديه 12 نقطة
6- سموحة لعب بـ 7 ولديه 10 نقاط
7- حرس الحدود لعب 7 مباريات ولديه 10 نقاط
8- الإسماعيلي بـ 7 مباريات ولديه 10 نقاط
9- طنطا لعب 7 مباريات ولديه ثمان نقاط
10 – الانتاج الحربي لعب 7 مباريات ولديه ثمان نقاط
11- المصري البورسعيدي لعب 6 مباريات بـ 7 نقاط
12 – إنبي لعب 7 مباريات ولديه 7 نقاط
13- مصر المقاصة لعب 7 مباريات ولديه 7 نقاط
14 – نادي مصر لعب 7 مباريات ولديه 7 نقا
15 – أسوان لعب 6 مباريات ولديه 5 نقاط
16 – طلائع الجيش لعب 6 مباريات ولديه 4 نقاط
17- الجونة لعب 7 مباريات ولديه 4 نقاط
18- وادي دجلة لعب 7 مباريات ولديه 3 نقاط.
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