المقاولون العرب يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز

اقيمت الخميس ثلاث مباريات هامة في الدوري المصري الممتاز ، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، حيث الاتحاد السكندري وطنطا بالتعادل السلبي، أما فريق المقاولون العرب والمصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.

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أما الزمالك ففاز على بيراميدز بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين مصطفى محمد في الدقيقة 52 ومحمود علاء في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

يأتي ترتيب الدوري المصري

1- المقاولون العرب لعب 7 ولديه 16 نقطة

2- الأهلي لعب 5 ولديه 15 نقطة

3- الاتحاد السكندري 7 ولديه 14 نقطة

4- الزمالك لعب 7 مباريات ولديه 13 نقطة

5- بيراميدز لعب بـ 7 ولديه 12 نقطة

6- سموحة لعب بـ 7 ولديه 10 نقاط

7- حرس الحدود لعب 7 مباريات ولديه 10 نقاط

8- الإسماعيلي بـ 7 مباريات ولديه 10 نقاط

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9- طنطا لعب 7 مباريات ولديه ثمان نقاط

10 – الانتاج الحربي لعب 7 مباريات ولديه ثمان نقاط

11- المصري البورسعيدي لعب 6 مباريات بـ 7 نقاط

12 – إنبي لعب 7 مباريات ولديه 7 نقاط

13- مصر المقاصة لعب 7 مباريات ولديه 7 نقاط

14 – نادي مصر لعب 7 مباريات ولديه 7 نقا

15 – أسوان لعب 6 مباريات ولديه 5 نقاط

16 – طلائع الجيش لعب 6 مباريات ولديه 4 نقاط

17- الجونة لعب 7 مباريات ولديه 4 نقاط

18- وادي دجلة لعب 7 مباريات ولديه 3 نقاط.