وولفر هامبتون يعبر بشكتاش "النني" في الدوري الاوروبي

اكتسح فريق وولفر هامبتون الانجليزي نظيره بيشكتاش الذي يضم بين صفوف المحترف المصري محمد النني بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مولينيو ضمن الجولة الاخير لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. علي ملعب مولينيو ضمن الجولة الاخير لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل أهدف اللقاء ديوجو جوتا هتريك في الدقائق 57،63،68 ولياندير ديندونكير في الدقيقة 67 الدقائق 57،63،68 ولياندير ديندونكير في الدقيقة 67 وبهذه النتيجة يحصد فريق وولفر همبتون علي النقطة الثالث عشر يحتل بها صدارة المجموعه قبل الاخيره بينما يودع بشكتاش البطولة بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط .



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