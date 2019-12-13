مانشستر يونايتد يكتسح الكمار برباعية في الدوري الأوروبي

اكتسح فريق مانشستر يونايتد الانجليزي نظيره الكمار الهولندي باربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب اولد ترافلد ضمن الجولة الاخير لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل اهداف اللقاء اشلي يونج وماسون جريندوود هدفين وخوان ماتا جاءت الاهداف في الدقائق 53،58،62،64 الدقائق 53،58،62،64 وبهذه النتيجة يحصد مانشستر يونايتد النقطة الثالث عشر يحتل بها صدارة المجموعة بينما يتجمد رصيد الكمار عند النقطة التاسعه يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الاخيرة، ليعبران إلى الدور التالي.

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