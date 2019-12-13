تغلب فريق كلوج الروماني علي ضيفه سيلتك الاسكتنلدي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب ملعب الدكتور كونستانتين رادوليسكو ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي. ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي. سجل اهداف اللقاء اندري بوركا وادميان دوكوفيتش في الدقائق 48،70 48،70 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كلوج الروماني الي النقطة الثانية عشر يحتل بها المركز الثاني في المجموعه الخامسة ويتاهل الي بذلك الي دور الـ32 برفقة سيلتك متصدر المجموعه برصيد 13نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوج الروماني يهزم سيلتك ويتاهل لدور الـ 32 الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.