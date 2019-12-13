منتخب مصر للكانوي والكياك يتوج بلقب البطولة العربية

حصد منتخب مصر للكانوي والكياك لقب البطولة العربية العاشرة والتي اقيمت فعاليتها بمدينة العلمين الجديدة في يومي ١٠ و١١ ديسمبر الحالي. وحققت مصر المركز الأول برصيد ١٧١ نقطة حيث حقق سبع ميداليات دهب وثمانية فضة وثلاثة برونزية.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد ١٥٨ نقطة برصيد ٥ ميداليات دهب و٧ فضة و٥ برونزية وحل منتخب العراق في المركز الثالث برصيد ٨٣ نقطة برصيد ٥ ذهب و٢ فضة و١ برونزية.

واحتل المغرب المركز الرابع برصيد ٤١ نقطة ثم تونس خامس برصيد ١٧ نقطة ثم الكويت سادس ١٢ نقطة ثم فلسطين سابع والسعودية ثامن. سبع ميداليات دهب وثمانية فضة وثلاثة برونزية.وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد ١٥٨ نقطة برصيد ٥ ميداليات دهب و٧ فضة و٥ برونزية وحل منتخب العراق في المركز الثالث برصيد ٨٣ نقطة برصيد ٥ ذهب و٢ فضة و١ برونزية.واحتل المغرب المركز الرابع برصيد ٤١ نقطة ثم تونس خامس برصيد ١٧ نقطة ثم الكويت سادس ١٢ نقطة ثم فلسطين سابع والسعودية ثامن.

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