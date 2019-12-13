القادسية يحقق لقب السوبر الكويت للمره السادسة في تاريخه

توج فريق القادسية ببطولة السوبر الكويتي عقبه فوز علي غريمة التقليد الكويت"الكويتي"، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ستاد جابر الدولي. جابر الدولي. سجل هدف اللقاء الغاني جيمس في الدقيقة 71 لصالح فريق القادسية. وبهذه النتيجة يحصد فريق القادسية لقب السوبر الكويتي للمره السادسة في تاريخه والعام الثاني علي التوالي ويبتعد عن اقرب مطارديه الكويت الكويتي بلقبين. ويحصد المدرب الإسباني بابلو فرانكو أول ألقابه مع الفريق القدساوي .

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