رسميًا.. لويس جارسيا مديراً فنياً للشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقد مع المدرب الاسباني لويس جارسيا خلف للمدرب خلفا للأرجنتيني خورخي ألميرون الذي تم اقالة وذلك لتولي مهام الادارة الفنية للفريق الاول لكرة القدم حتي نهاية الموسم الحالي مع احقية النادي بالتجديد لموسم اضافي . الاول لكرة القدم حتي نهاية الموسم الحالي مع احقية النادي بالتجديد لموسم اضافي . وتمنت إدارة نادي الشباب بقيادة خالد البلطان، التوفيق للمدرب الإسباني جارسيا في مهمته الجديدة مع الفريق الكروي بالفترة المقبلة. خالد البلطان، التوفيق للمدرب الإسباني جارسيا في مهمته الجديدة مع الفريق الكروي بالفترة المقبلة. كان الفريق تعرض للخسارة امام ضيفه الرائد ( 4 ـ 3) ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع

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