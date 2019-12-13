إنبي يسدد مستحقات لاعبيه من الموسم الماضي

قام نادي انبي اليوم بتسليم لاعبي الفريق الكروي الراحلين عن صفوفه مستحقاتهم المالية المتأخرة ومنهم عماد فتحي لاعب المصري الحالي واحمد رفعت وشيكا وغيرهم وشيكا وغيرهم وقام بتسليم المستحقات والذى يمثل القسط الأخير من الموسم الماضي وقدره 25 %من قيمة عقودهم السنوية المحاسب زكريا السيد رئيس النادي. عقودهم السنوية المحاسب زكريا السيد رئيس النادي. يذكر ان انبي فاز اول امس على الجونة باربع اهداف مقابل هدف في الجولة السابعة للدوري، وابتعد عن قاع الجدول محتلا المركز الثاني عشر.

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