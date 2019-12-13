بازل يهزم طرابزون بثنائية في الدوري الأوروبي ويحسم تأهله للدور التالي

تغلب فريق بازل السويسري على نظيره طرابزون سبور التركي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب سانت جاكوب بارك ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل اهداف اللقاء سيلفان فيدمير وفالينتين ستوكر في الدقائق 21،72 وبهذه النتيجة يحصد بازل النقطة الثالث عشر يحتل بها المركز الأول ويعبر إلى الدور التالي، عن المجموعه الثالثة بينما يتجمد رصيد طرابزون سبورت التركي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الاخير في المجموعة.

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