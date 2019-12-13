مصطفى محمد: تركيزي مع الزمالك فقط ولا أنشغل بالانتقادات

أكد مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي أن الفوز على بيراميدز اليوم كان مهما للغاية في مشوار الزمالك بالدوري الممتاز.

وأضاف مهاجم الزمالك أن الهدف الأول الذي سجله في شباك بيراميدز

كان مهما للغاية من أجل السيطرة على المباراة، معلقا: "لا يفرق معي الحديث عني بالسلب، ولا اسمع ما يقال عني من البعض".وأشار مصطفى محمد قائلا: "أغلقت أذني عن السلبيات التي تحدثوا فيها عني في الفترة الأخيرة، وأركز مع الزمالك فقط".وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين بالجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.