جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي موسم 2020/2019

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تصدر مهاجم نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي “آلفريدو موريلوس” صدارة هدافي مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 6 أهداف بعد انقضاء مرحلة دور مجموعات البطولة، مساء يوم الخميس 12-12-2019.
ويُطارد اللاعب الكولومبي نجم وسط نادي سبورتينج لشبونة “برونو فيرنانديش” المطلوب في مانشستر يونايتد وريال مدريد منذ الميركاتو الصيفي الماضي، ففي جعبته 5 أهداف.
ويُعد الدولي البرتغالي أكثر لاعبي دور المجموعات تأثيرًا، فبخلاف تسجيله لخمسة أهداف، استطاع صناعة 3 أهداف.
ولا يُشارك برونو فيرنانديش في عدد التمريرات الحاسمة خلال دور المجموعات سوى اللاعب البرازيلي الشاب “مارتينيلي” الذي سجل 3 أهداف وصنع مثلهما لآرسنال.
واقتحم الإنجليزي الموهوب “ماسون جرينوود” صراع هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم بفضل ثنائية سجلها أمام ألكمار في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده لـ 4 أهداف، في أول مواسمه كلاعب في الفريق الأول لمانشستر يونايتد بعد تصعيده من أكاديمية النادي نهاية الموسم الماضي.
إليكم جدول هدافي الدوري الأوروبي “محدث”
|
اللاعب
|
الفريق
|
عدد الأهداف
|
آلفريدو موريلوس – كولومبيا
|
جلاسكو رينجرز
|
6 + (1 تمريرات حاسمة)
|
برونو فيرنانديش – البرتغال
|
سبورتينج لشبونة
|
5 + (3 تمريرات حاسمة)
|
منير الحدادي – إسبانيا
|
إشبيلية
|
5 + (2 تمريرات حاسمة)
|
أندراز سبورار – سلوفينيا
|
سلوفان براتيسلافا
|
5 + (2 تمريرات حاسمة)
|
ميرون بوادو – هولندا
|
ألكمار
|
4 + (2 تمريرات حاسمة)
|
عمر صديق – نيجيريا
|
بارتيزان بلجراد
|
4 + (2 تمريرات حاسمة)
|
لوران ديبويتر – بلجيكا
|
خينت
|
4 + (1 تمريرات حاسمة)
|
ماسون جرينوود – إنجلترا
|
مانشستر يونايتد
|
4 + (1 تمريرات حاسمة)
|
دانيل سيناني – لوكسمبورج
|
دوديلانجي
|
4 + (1 تمريرات حاسمة)
|
كلاوديو كيسيرو – بلجيكا
|
لودوجوريتس رزجارد
|
4
|
باولينيو – البرتغال
|
سبورتينج براجا
|
4
|
مارتينيلي – البرازيل
|
آرسنال
|
3 + (3 تمريرات حاسمة)
|
مؤنس دبور – إسرائيل
|
إشبيلية
|
3 + (2 تمريرات حاسمة)
|
راؤول خيمينيز – المكسيك
|
ولفرهامبتون
|
3 + (2 تمريرات حاسمة)
|
دايشي كامادا – اليابان
|
إنتراخت فرانكفورت
|
3 + (2 تمريرات حاسمة)
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