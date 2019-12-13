جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي موسم 2020/2019

تصدر مهاجم نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي “آلفريدو موريلوس” صدارة هدافي مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 6 أهداف بعد انقضاء مرحلة دور مجموعات البطولة، مساء يوم الخميس 12-12-2019.

ويُطارد اللاعب الكولومبي نجم وسط نادي سبورتينج لشبونة “برونو فيرنانديش” المطلوب في مانشستر يونايتد وريال مدريد منذ الميركاتو الصيفي الماضي، ففي جعبته 5 أهداف.

ويُعد الدولي البرتغالي أكثر لاعبي دور المجموعات تأثيرًا، فبخلاف تسجيله لخمسة أهداف، استطاع صناعة 3 أهداف.

ولا يُشارك برونو فيرنانديش في عدد التمريرات الحاسمة خلال دور المجموعات سوى اللاعب البرازيلي الشاب “مارتينيلي” الذي سجل 3 أهداف وصنع مثلهما لآرسنال.

واقتحم الإنجليزي الموهوب “ماسون جرينوود” صراع هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم بفضل ثنائية سجلها أمام ألكمار في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده لـ 4 أهداف، في أول مواسمه كلاعب في الفريق الأول لمانشستر يونايتد بعد تصعيده من أكاديمية النادي نهاية الموسم الماضي.

إليكم جدول هدافي الدوري الأوروبي “محدث”