الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي 2020/2019

انقضت مرحلة دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2020/2019 بعدد لا بأس به من المفاجآت المدوية التي حدثت في الجولة الأخيرة التي أقيمت مساء يوم الخميس 12-12-2019، وأبرزها وأهمها على الإطلاق كان خروج نادي لاتسيو الإيطالي بعد أن حل ثالثًا في المجموعة الخامسة التي شهدت كذلك توديع نادي رين الفرنسي، ليعبر على حسابها نادي “كلوج الروماني” برصيد 12 نقطة.

وشهدت المجموعة الرابعة مفاجأة أخرى صنعها ناد غير معروف على الصعيد القاري يُدعى “لاسك لينز” من النمسا، عندما تصدر بـ 13 نقطة على حساب سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي حل ثانيًا.

بينما ودع نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي الذي حمل في يوم من الأيام كأس دوري أبطال أوروبا نهاية الثمانينيات مع المدرب “جوس هيدينك”، بينما ودع نادي روزنبيرج النرويجي المعروف من نفس المجموعة بعد احتلاله للمركز الرابع بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة الثامنة ودع العملاق الروسي تسيسكا موسكو كرابع الترتيب كي يتأهل نادي لودوجوريتس البلغاري رفقة إسبانيول المتصدر، وفي المجموعة التاسعة تصدر نادي خينت البلجيكي على حساب فولفسبورج الألماني، وودع العملاق الفرنسي التاريخي سانت إتيان، وفي المجموعة الحادية عشر ودع أحد كبار تركيا “بيشكتاش” باحتلال المركز الأخير أمام سبورتينج براجا البرتغالي وولفرهامبتون.

وتقام قرعة دور الـ 32 (خروج المغلوب) من الدوري الأوروبي يوم 16-12-2019 في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وفي نفس اليوم ستقام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

والتالى الأندية المتأهلة بشكل رسمي إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي 2020/2019

المجموعة الأولى:

???? إشبيلية الإسباني: 15 نقطة

???? أبويل نوقوسيا القبرصي: 10 نقاط

المجموعة الثانية:

???? مالمو السويدي: 11 نقطة

???? كوبنهاجن الدنماركي: 9 نقاط

???? خروج دينامو كييف الأوكراني

المجموعة الثالثة:

???? بازل السويسري: 13 نقطة

???? خيتافي الإسباني: 12 نقطة

???? خروج كراسنودار الروسي

المجموعة الرابعة:

???? لاسك لينز النمساوي: 13 نقطة

???? سبورتينج لشبونة البرتغالي: 12 نقطة

???? خروج إيندهوفن الهولندي

المجموعة الخامسة:

???? سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي: 13 نقطة

???? كلوج الروماني: 12 نقطة

???? خروج لاتسيو الإيطالي

المجموعة السادسة:

???? آرسنال الإنجليزي: 11 نقطة

???? إنتراخت فرانكفورت الألماني: 9 نقاط

المجموعة السابعة:

???? جلاسكو رينجرز الأسكتلندي: 11 نقطة

???? بورتو البرتغالي: 10 نقاط

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???? خروج فينورد روتردام

المجموعة الثامنة:

???? إسبانيول الإسباني: 12 نقطة

???? لودوجوريتس رازجارد البلغاري: 10 نقاط

???? خروج تسيسكا موسكو الروسي

المجموعة التاسعة:

???? خينت البلجيكي: 12 نقطة

???? فولفسبورج الألماني: 11 نقطة

???? خروج سانت إتيان الفرنسي

المجموعة العاشرة:

???? بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني: 9 نقاط

???? روما الإيطالي: 9 نقاط

المجموعة الحادية عشر:

???? سبورتينج براجا البرتغالي: 14 نقطة

???? ولفرهامبتون الإنجليزي: 13 نقطة

???? خروج بيشكتاش التركي

المجموعة الثانية عشر:

???? مانشستر يونايتد الإنجليزي

???? ألكمار الهولندي

???? خروج بارتيزان بلجراد الصربي

أندية قادمة من دوري أبطال أوروبا “ أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال “

كلوب بروج البلجيكي – إلى الدوري الأوروبي بـ 3 نقاط

أولمبياكوس اليوناني – إلى الدوري الأوروبي بـ 4 نقاط

شاختار دونيتسك الأوكراني – إلى الدوري الأوروبي بـ6 نقاط

باير ليفركوزن الألماني – إلى الدوري الأوروبي بـ6 نقاط

ريد بول سالزبورج النسماوي – إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط

الإنتر الإيطالي – إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط

بنفيكا البرتغالي – إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط

⭕️ أياكس الهولندي – إلى الدوري الأوروبي بـ10 (أعلى رصيد نقاط لفريق ودع الأبطال وانتقل لدوري الأوروبي).