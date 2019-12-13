مانشستر يونايتد ينهي دور المجموعات برباعية كاسحة

أكرم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيافة ألكمار الهولندي، بالتغلب عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



سجل رباعية مانشستر يونايتد، أشلي يونج في الدقيقة 53، وماسون جرينوود "هدفين" في الدقيقتين 58 و64، وخوان ماتا في الدقيقة 62.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الـ 12، بينما تجمد رصيد ألكمار عند 9 نقاط في المركز الثاني، وضمن الثنائي التأهل بالفعل إلى الدور التالي من قبل انطلاق المباراة.



جاءت المحاولة الأولى في المباراة عبر ألكمار في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء من قبل سوجاوارا، أمسك بها الحارس روميرو بنجاح.



ورد بيريرا بتوغل من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، أنهاه بتسديدة قوية، أخرجها الحارس بيزوت إلى ركلة ركنية.



ومع استحواذ الفريق الهولندي الواضح على الكرة في ربع ساعة الأولى، حاول المدافع كلاسي مباغتة روميرو بتسديدة قوية من بعيد في الدقيقة 17، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.



وهدأت المباراة في الدقائق العشر التالية، حتى مهد جرينوود كرة بالرأس لماتا على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الإسباني في الدقيقة 26 كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.



وارتقى ماجواير لكرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 35، مسددًا رأسية ذهبت ضعيفة في يد حارس الفريق الهولندي.



وفي الدقيقة 42، سدد ستنجز كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47، تلقى ستنجز تمريرة عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة ضعيفة في يد الحارس روميرو.



ومرر جرينوود تمريرة سحرية لمارسيال الخالي من الرقابة تمامًا في منطقة الجزاء في الدقيقة 51، ليسدد الفرنسي بغرابة أعلى العارضة.



وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 53، بعد سلسلة رائعة من تبادل الكرة بين بيريرا وماتيتش وماتا في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، لينتهي الأمر بتمريرة عرضية تجاه أشلي يونج الذي سدد مباشرة في الشباك الخالية من حارسها.



وعزز اليونايتد من تقدمه في الدقيقة 58، بعد صاروخية أرضية أطلقها جرينوود من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للشياطين الحمر، ويطلق رصاصة الرحمة على الفريق الهولندي.



ومباشرة عقب الهدف، أجرى أولي جونار سولسكاير التبديل الأول لمانشستر، بنزول تشونج على حساب مارسيال.



وحصل اليونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعد تعرض جرينوود للإعاقة من قبل كلاسي، ونفذ ماتا الركلة، مسددًا كرة قوية في الزاوية اليسرى، مسجلًا الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 62.



وأضاف جرينوود الهدف الرابع في الدقيقة 64، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن بيزوت من التصدي لها.



وبدأ سولسكاير في إراحة نجومه، بالدفع باللاعب ليرد على حساب يونج في الدقيقة 68، كما دفع بجونز أيضًا على حساب ماجواير.



وسدد ستنجز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 79، تألق روميرو في إخراجها إلى ركلة ركنية.



وحاول جرينوود تسجيل الهاتريك في الدقيقة 89، بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.





المصدر: موقع كورة