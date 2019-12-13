بازل وخيتافي يتأهلان وإشبيلية يسقط على الأراضي القبرصية

تأهل فريقا بازل السويسري وخيتافي الإسباني إلى الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.



وفي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، انتصر بازل على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-صفر.



سجل كل من سيلفان فيدمير (22) وفالنتين ستوكير (72) هدفي الفريق السويسري الذي ضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما غادر الفريق التركي المنافسات بعد احتلاله المركز الأخير بنقطة وحيدة.



وعلى ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، تمكن خيتافي من دك شباك كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة.



وسجل كل من الأوروغوياني لياندرو كابريرا (76) وخورخي مولينا (78) والبرازيلي كينيدي (86) ثلاثية الفريق الإسباني.



وتأهل خيتافي وصيفاً للمجموعة بـ12 نقطة فيما حل كراسنودار ثالثاً بـ9 نقاط.





وفي المجموعة الأولى انهزم اشبيلية الإسباني أمام مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي صفر-1 .



وسجل اللاعب الصربي فوغادن سافيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 في المقابل أهدر اللاعب مؤنس دبور ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الأندلسي في الدقيقة 57.



وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل فريق كارباغ الآذري مع ديديلانج من لوكسمبرغ 1-1.



ويحتل اشبيلية صدارة المجموعة بـ15 نقطة فيما يأتي أبويل نيقوسيا وصيفاً بـ10 نقاط ثم كارباغ ثالثاً (5 نقاط) وديديلانج متذيلاً للمجموعة بـ4 نقاط.



فاز لاسك لينز النمساوي على ضيفه سبورتينج لشبونة 3-صفر ليضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما يحتل الفريق البرتغالي مركز الوصافة بـ12 نقطة.



وسُجلت ثلاثية الفريق النمساوي بواسطة كل من غيرنوت تراونر (23) والبرازيلي جواو كلاوس (38 من ركلة جزاء) و ماركو راغوز (93).



وفي نفس المجموعة، تعادل بي إس في آيندهوفن الهولندي مع روزنبورغ النرويجي 1-1.





المصدر: بي إن سبورت

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