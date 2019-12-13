رياضة | العميد يكشف كواليس عرض الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميد يكشف كواليس عرض الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق كواليس عرض الهلال السوداني له من أجل تدريبه في الفترة المقبلة وأسباب رفضه للعرض.

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "تصريحات أحمد بلال كانت في إطار الدعابة وأخذت أكثر من حجمها ومصطفى محمد لاعب مهم لمنتخب مصر قبل أن يكون مهم للزمالك".

وأضاف :"الزمالك قدم مباراة رائعة اليوم وديسابر يتحمل مسئولية خسارة براميدز الذي كان مثل السيارة المكتملة العناصر ولكنها تفتقد للموتور كما أنه وجه رسالة للزمالك مفاداها بأنه يخشاهم".

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وتابع :"كان يجب ألا يكون جون أنطوي احتياطيا لبراميدز أمام الزمالك اليوم".

وأردف قائلا :"أوباما من أفضل اللاعبين في الزمالك وجلوس عبد الله على مقاعد البدلاء طبيعي بسبب عودته من الإصابة".

واستطرد قائلا :"نحن وبراميدز يفتقد لشخصية الفريق الكبير الذي يستطيع المنافسة في الدوري".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"كانت هناك مفاوضات مع الهلال السوداني من أجل تدريب الفريق الأول ولكني تخوفت من بعض الأمور أبرزها الأمور المادية التي اختلفنا عليها بالإضافة إلى ضعف قائمة الفريق وعدم نية مجلس إدارة النادي تدعيم الفريق في الشهر المقبل".